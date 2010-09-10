Лечение наркомании

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Лечение наркомании

Сообщение zevc » 18 июн 2021, 17:03

Здравствуйте. Мне срочно нужна ваша консультация и помощь, куда заглянуть прямо сейчас, чтобы ознакомиться с программой лечения наркотической зависимости? Надеюсь, что отпишетесь и поможете советами.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 371
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Лечение наркомании

Сообщение klonik » Сегодня, 09:42

Добрый день. Никто из нашей семьи даже не догадывался о том, что брат начал употреблять наркотики и поэтому, я решила взять ситуацию в свои руки. Потратила на поиски в интернете клиники для лечения наркоманов время, перешла по ссылке https://psihiatrov.net/neotlognaja_narkopomosh и решила вызвать скорую неотложную помощь. Не поверите, уже через месяц брат почувствовал себя гораздо лучше, он отказался принимать наркотики и решил, что будет вести здоровый образ жизни. Друзья отвернулись от него, и девушка бросила, но Сашка приложил максимум усилий, чтобы вновь наладить контакты с ними и Аня вернулась к нему.
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