Лечение наркомании
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Лечение наркомании
Здравствуйте. Мне срочно нужна ваша консультация и помощь, куда заглянуть прямо сейчас, чтобы ознакомиться с программой лечения наркотической зависимости? Надеюсь, что отпишетесь и поможете советами.
Re: Лечение наркомании
Добрый день. Никто из нашей семьи даже не догадывался о том, что брат начал употреблять наркотики и поэтому, я решила взять ситуацию в свои руки. Потратила на поиски в интернете клиники для лечения наркоманов время, перешла по ссылке https://psihiatrov.net/neotlognaja_narkopomosh и решила вызвать скорую неотложную помощь. Не поверите, уже через месяц брат почувствовал себя гораздо лучше, он отказался принимать наркотики и решил, что будет вести здоровый образ жизни. Друзья отвернулись от него, и девушка бросила, но Сашка приложил максимум усилий, чтобы вновь наладить контакты с ними и Аня вернулась к нему.
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