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polpol Гость RZN.info Сообщения: 173 Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02 Диплом образовательного учреждения Цитата Сообщение polpol » 18 июн 2021, 20:57 Правило: РЕАЛЬНЫЙ АВТОР ВАШЕГО диплома ОБГОВОРИТ С ВАМИ СРАЗУ ЖЕ ВСЕ СРОКИ – плана, черновика, чистовика, речи, раздаточного или демонстрационного материала И ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ СУММУ, которая не будет изменяться от случая к случаю. Вот пока и всё. Много чего можно добавить, но это уже, видимо, в следующей заметке. Правило: РЕАЛЬНЫЙ АВТОР ВАШЕГО http://gosdiploms.com/ диплома ОБГОВОРИТ С ВАМИ СРАЗУ ЖЕ ВСЕ СРОКИ – плана, черновика, чистовика, речи, раздаточного или демонстрационного материала И ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ СУММУ, которая не будет изменяться от случая к случаю. Правило: РЕАЛЬНЫЙ АВТОР ВАШЕГО диплома ОБГОВОРИТ С ВАМИ СРАЗУ ЖЕ ВСЕ СРОКИ – плана, черновика, чистовика, речи, раздаточного или демонстрационного материала И ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ СУММУ, которая не будет изменяться от случая к случаю. Надеюсь, соблюдение этих минимальных требований позволит Вам с меньшими жертвами пережить «самый большой праздник студента» - защиту диплома. Жизнь - странная штука. Закончив в 1998 г. МГУ им. М. В. Ломоносова, я даже предположить не мог, что когда-нибудь буду «работать на себя». Без науки я себя мыслить не мог. Как любой амбициозный студент мечтал минимум о «Нобелевке». Успешно поступив в аспирантуру МГУ, я активно занимался научной, а затем и преподавательской деятельностью (список моих публикаций и патентов можно посмотреть здесь). Стал работать научным сотрудником в НИИ ФХБ им. А. Н. Белозерского, был руководителем при защите курсовых и дипломных работ. Денег не хватало катастрофически ещё со студенческих времён. Женившись в 21 год, к 24 я уже имел двух детей. Семейные люди меня поймут. Ещё на четвёртом курсе возник небольшой приработок – я стал писать работы на заказ. Никогда не забуду первую работу (скачать можно здесь), которую написал. Мне до сих пор за неё не стыдно. Шло время, побочный заработок вдруг стал превращаться в основную статью доходов семейного бюджета. Вернуться к началу

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