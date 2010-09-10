внж в португалии в обмен на инвестиции
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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внж в португалии в обмен на инвестиции
Реально ли получить ВНЖ в Португалии в обмен на инвестиции? Хотелось бы узнать об этом детально, потому что хотим с женой переехать туда создавать свой бизнес. Есть особые условия для его получения?
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