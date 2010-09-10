внж в португалии в обмен на инвестиции

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

внж в португалии в обмен на инвестиции

Сообщение Яно4ка » 46 минут назад

Реально ли получить ВНЖ в Португалии в обмен на инвестиции? Хотелось бы узнать об этом детально, потому что хотим с женой переехать туда создавать свой бизнес. Есть особые условия для его получения?
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