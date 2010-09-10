Сообщение Яно4ка » 21 июн 2021, 16:24

Реально ли получить ВНЖ в Португалии в обмен на инвестиции? Хотелось бы узнать об этом детально, потому что хотим с женой переехать туда создавать свой бизнес. Есть особые условия для его получения?