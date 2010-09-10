внж в португалии в обмен на инвестиции

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

внж в португалии в обмен на инвестиции

Сообщение Яно4ка » 21 июн 2021, 16:24

Реально ли получить ВНЖ в Португалии в обмен на инвестиции? Хотелось бы узнать об этом детально, потому что хотим с женой переехать туда создавать свой бизнес. Есть особые условия для его получения?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 463
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: внж в португалии в обмен на инвестиции

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 июн 2021, 08:09

Для получения ВНЖ Португалии не нужно знать язык или историю государства, а также нет обязательств постоянного проживания на территории страны. Компания Иммигрант Инвест предлагает получение золотой ВИЗы на проживание на территории Португалии на срок 5 лет На сайте https://immigrantinvest.com/blog/rp-in- ... est-funds/ более полная информация по данной теме. Это самый быстрый и доступный вариант получения ВНЖ в данной стране.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 322
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: внж в португалии в обмен на инвестиции

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 11:45

Зачем вам та португалия)! Вы можете прекрасно жить и в сочи:) Там дешевле выйдет
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