внж в португалии в обмен на инвестиции
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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внж в португалии в обмен на инвестиции
Реально ли получить ВНЖ в Португалии в обмен на инвестиции? Хотелось бы узнать об этом детально, потому что хотим с женой переехать туда создавать свой бизнес. Есть особые условия для его получения?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 463
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: внж в португалии в обмен на инвестиции
Для получения ВНЖ Португалии не нужно знать язык или историю государства, а также нет обязательств постоянного проживания на территории страны. Компания Иммигрант Инвест предлагает получение золотой ВИЗы на проживание на территории Португалии на срок 5 лет На сайте https://immigrantinvest.com/blog/rp-in- ... est-funds/ более полная информация по данной теме. Это самый быстрый и доступный вариант получения ВНЖ в данной стране.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 322
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: внж в португалии в обмен на инвестиции
Зачем вам та португалия)! Вы можете прекрасно жить и в сочи:) Там дешевле выйдет
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