внж в португалии в обмен на инвестиции

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

внж в португалии в обмен на инвестиции

Сообщение Яно4ка » 21 июн 2021, 16:24

Реально ли получить ВНЖ в Португалии в обмен на инвестиции? Хотелось бы узнать об этом детально, потому что хотим с женой переехать туда создавать свой бизнес. Есть особые условия для его получения?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: внж в португалии в обмен на инвестиции

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 июн 2021, 08:09

Для получения ВНЖ Португалии не нужно знать язык или историю государства, а также нет обязательств постоянного проживания на территории страны. Компания Иммигрант Инвест предлагает получение золотой ВИЗы на проживание на территории Португалии на срок 5 лет На сайте https://immigrantinvest.com/blog/rp-in- ... est-funds/ более полная информация по данной теме. Это самый быстрый и доступный вариант получения ВНЖ в данной стране.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: внж в португалии в обмен на инвестиции

Сообщение Наташа Швец » 28 июн 2021, 11:45

Зачем вам та португалия)! Вы можете прекрасно жить и в сочи:) Там дешевле выйдет
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: внж в португалии в обмен на инвестиции

Сообщение Шапошникова » 25 авг 2021, 12:07

Вы можете прекрасно жить и в сочи:) Там дешевле выйдет
Я не знаю насколько жить в Сочи дешево, но то что в Европе отдыхать уже дешевле это факт. Хотя у меня есть один знакомый из Италии нужно у него поинтересоваться. Правда он миллионер. У него и особняк и яхта вот такая https://2yachts.com/brand/cranchi брэнда известного Cranchi. Живет на полную катушку человек.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: внж в португалии в обмен на инвестиции

Сообщение Зинаидушка » 10 сен 2021, 21:26

Португалия - прекрасная страна для жизни. Я там часто бываю.
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allenatore
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: внж в португалии в обмен на инвестиции

Сообщение allenatore » Вчера, 20:50

Иммиграция в Португалию - все способы:
https://euroeducation.com.ua/article/44 ... rainy.html
ленивый котэ ))
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