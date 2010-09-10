брекеты в киеве

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

брекеты в киеве

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 16:38

в Киеве ставят брекеты? Какова их цена? Мучаюсь с кривыми зубами, но боюсь последствий.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: брекеты в киеве

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 20:56

Не понимаю как можно бояться вообще стоматологов. Вы просто ходили к плохому врачу, раз остались под плохим впечатлением. Запишитесь сюда https://cis.ua/, я уверенна, что вы забудете о боли и неприятных ощущениях во время процедуры удаления зубов. Опытные специалисты уже сталкивались с разными видами проблем ротовой полости, потому могут решить их безболезненно.
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