брекеты в киеве
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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брекеты в киеве
в Киеве ставят брекеты? Какова их цена? Мучаюсь с кривыми зубами, но боюсь последствий.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 319
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: брекеты в киеве
Не понимаю как можно бояться вообще стоматологов. Вы просто ходили к плохому врачу, раз остались под плохим впечатлением. Запишитесь сюда https://cis.ua/, я уверенна, что вы забудете о боли и неприятных ощущениях во время процедуры удаления зубов. Опытные специалисты уже сталкивались с разными видами проблем ротовой полости, потому могут решить их безболезненно.
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