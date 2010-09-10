Установка окон
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Установка окон
Заказывали замену окон и остекление балкона в компании https://oknakiev.net/ua/. Фирма опытная, работают давно. Сделали отлично, очень хороший и качественный профиль. Фурнитура качественная. На сайте можно сразу и замерщика пригласить и подробнее всю информацию узнать.
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