Установка окон

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Установка окон

Сообщение parma » 25 июн 2021, 12:19

Заказывали замену окон и остекление балкона в компании https://oknakiev.net/ua/. Фирма опытная, работают давно. Сделали отлично, очень хороший и качественный профиль. Фурнитура качественная. На сайте можно сразу и замерщика пригласить и подробнее всю информацию узнать.
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