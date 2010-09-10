открыть расчетный счет для ИП
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
открыть расчетный счет для ИП
В настоящее время веду работу в режиме полной загруженности и очень часто в разъездах, от этого не имею возможность присутствовать лично в банке, чтобы подать документы на регистрацию бизнеса и открыть расчетный счет онлайн. Именно поэтому, для меня, очень актуальным вопросом является: где открыть расчетный счет для ИП?
Re: открыть расчетный счет для ИП
Добрый день. Чтобы не ошибиться с выбором банка, необходимо внимательно смотреть все его характеристики, а также сравнить расценки на различные услуги. Так вы сможете узнать, какие банковские организации предлагают самые выгодные условия расчетно-кассового обслуживания. Так что, если хотите узнать в каком банке лучше открыть расчетный счет, нужно проанализировать все плюсы и минусы каждого банка выбрать с подходящими условиями для вас.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Банковский форум»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость