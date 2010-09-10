открыть расчетный счет для ИП

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

открыть расчетный счет для ИП

Сообщение SokJin » 25 июн 2021, 14:08

В настоящее время веду работу в режиме полной загруженности и очень часто в разъездах, от этого не имею возможность присутствовать лично в банке, чтобы подать документы на регистрацию бизнеса и открыть расчетный счет онлайн. Именно поэтому, для меня, очень актуальным вопросом является: где открыть расчетный счет для ИП?
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: открыть расчетный счет для ИП

Сообщение Stivvi » 25 июн 2021, 14:23

Добрый день. Чтобы не ошибиться с выбором банка, необходимо внимательно смотреть все его характеристики, а также сравнить расценки на различные услуги. Так вы сможете узнать, какие банковские организации предлагают самые выгодные условия расчетно-кассового обслуживания. Так что, если хотите узнать в каком банке лучше открыть расчетный счет, нужно проанализировать все плюсы и минусы каждого банка выбрать с подходящими условиями для вас.
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