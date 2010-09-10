Сообщение SokJin » 25 июн 2021, 14:08

В настоящее время веду работу в режиме полной загруженности и очень часто в разъездах, от этого не имею возможность присутствовать лично в банке, чтобы подать документы на регистрацию бизнеса и открыть расчетный счет онлайн. Именно поэтому, для меня, очень актуальным вопросом является: где открыть расчетный счет для ИП?