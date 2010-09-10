открыть расчетный счет для ИП
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открыть расчетный счет для ИП
В настоящее время веду работу в режиме полной загруженности и очень часто в разъездах, от этого не имею возможность присутствовать лично в банке, чтобы подать документы на регистрацию бизнеса и открыть расчетный счет онлайн. Именно поэтому, для меня, очень актуальным вопросом является: где открыть расчетный счет для ИП?
Re: открыть расчетный счет для ИП
Добрый день. Чтобы не ошибиться с выбором банка, необходимо внимательно смотреть все его характеристики, а также сравнить расценки на различные услуги. Так вы сможете узнать, какие банковские организации предлагают самые выгодные условия расчетно-кассового обслуживания. Так что, если хотите узнать в каком банке лучше открыть расчетный счет, нужно проанализировать все плюсы и минусы каждого банка выбрать с подходящими условиями для вас.
Re: открыть расчетный счет для ИП
Важную тему вы подняли! Тоже сейчас рассматриваю предложения от различных банков, чтобы открыть расчетный счет. Вашу статью тоже прочту, тем более, что там все подробно написано!
здесь есть место для вашей рекламы xD
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