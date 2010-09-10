Камера заднего вида с монитором
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Камера заднего вида с монитором
Во время поездки или процесса парковки водитель видит только то, что расположено перед автомобилем. Поэтому я установил еще камеру заднего вида, благодаря которой получаю представление о том, что происходит сзади авто, а также своевременно обнаружить объект, который просто нет возможности рассмотреть с водительского места, даже если развернусь, к примеру низкие столбики на стоянке. И автомобильный монитор и зеркало заднего вида со встроенным в него экраном показывают изображение с камеры заднего вида. В каталоге интернет-магазина https://www.autotiptop.ru/collection/un ... dnego-vida есть много интересных моделей.
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