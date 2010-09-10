ствол на хатсан

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

ствол на хатсан

Сообщение Яно4ка » 01 июл 2021, 08:40

Парни, подскажите, где ствол могу купить или заказать на хатсан? Интересно есть ли разница между заказными и покупными?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 467
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: ствол на хатсан

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 08:37

Вы не смотрели ствол для хатсана в Zosoptic.ru ? Здесь официальные запчасти хатсановские, уже зарекомендовавший себя на российском рынке и пользующийся высоким спросом у любителей пневматики. Во избежание коррозии канал ствола и патронник хромированы, на производстве каждая единица проходит тест.
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