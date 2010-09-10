ствол на хатсан
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ствол на хатсан
Парни, подскажите, где ствол могу купить или заказать на хатсан? Интересно есть ли разница между заказными и покупными?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 467
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: ствол на хатсан
Вы не смотрели ствол для хатсана в Zosoptic.ru ? Здесь официальные запчасти хатсановские, уже зарекомендовавший себя на российском рынке и пользующийся высоким спросом у любителей пневматики. Во избежание коррозии канал ствола и патронник хромированы, на производстве каждая единица проходит тест.
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