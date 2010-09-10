Сообщение zevc » Сегодня, 12:44

Здравствуйте. Прошу вас отписаться и поделиться своими рекомендациями о том, услугами каких компаний следует пользоваться, чтобы заявки оставлять на покупку одежды со скидками? А то везде цены какие-то космические и поэтому, захотелось написать вам и спросить, как быть?