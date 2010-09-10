Бройлеры на продажу
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Бройлеры на продажу
Развожу дома бройлеров на продажу, в большом количестве. И раньше постоянно тратил много времени, на ощипывание тушек. Теперь моим незаменимым помощником стала, перосъемная машина. Посмотрел в интернете разные предложение, в итоге остановился на этом магазине https://incubatorus.ru/oshhip-brojlerov/ . Хороший выбор, от разных производителей, с разной мощностью. Я сразу нашел подходящую модель, по адекватной цене.
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