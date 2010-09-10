Бройлеры на продажу

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Бройлеры на продажу

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:16

Развожу дома бройлеров на продажу, в большом количестве. И раньше постоянно тратил много времени, на ощипывание тушек. Теперь моим незаменимым помощником стала, перосъемная машина. Посмотрел в интернете разные предложение, в итоге остановился на этом магазине https://incubatorus.ru/oshhip-brojlerov/ . Хороший выбор, от разных производителей, с разной мощностью. Я сразу нашел подходящую модель, по адекватной цене.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей