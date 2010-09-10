Сообщение zevc » Сегодня, 14:23

Приветствую, вас. Расскажите, услугами, каких торговых площадок вам уже приходилось пользоваться, чтобы заказывать в интернете с доставкой по стране майки, футболки и платья? Нет смысла ходить по бутикам и покупать всё в три раза дороже, удобнее воспользоваться помощью онлайн магазина.