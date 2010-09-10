Корейское кино
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Корейское кино
Приветик. С недавнего времени я начала смотреть дорамы и скажу вам только одно – мне они очень нравятся. Эмоции и переживания буквально накрывают с головой, и ты погружаешься в этот мир полностью. Где со списком лучших дорам про школу и подростков можно ознакомиться?
Re: Корейское кино
Здравствуйте. Я сама всегда стараюсь сначала просматривать как минимум несколько сайтов, а потом уже только выбор останавливаю на одном онлайн журнале. Не так давно удалось найти вот эту https://intrigue.dating/interesnoe/top- ... odrostkov/ статью и теперь двигаюсь по списку, смотрю корейские сериалы про школу и подростков. Не всегда удаётся понять, почему именно так развиваются события, а не иначе. Но с другой стороны, дорамы позволяют переосмыслить свою жизнь, иначе посмотреть на события, которые в ней происходят. Решила отписаться и поделиться с вами ссылкой, лучше посетить сайт прямо сейчас.
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