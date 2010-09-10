Сообщение klonik » Сегодня, 13:01

Приветик. С недавнего времени я начала смотреть дорамы и скажу вам только одно – мне они очень нравятся. Эмоции и переживания буквально накрывают с головой, и ты погружаешься в этот мир полностью. Где со списком лучших дорам про школу и подростков можно ознакомиться?