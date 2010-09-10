Поддержка сайта

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Поддержка сайта

Сообщение klonik » Сегодня, 15:55

Можете поделиться советами, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы оставить заявку на создание сайта и его поддержку? Если что, я рассчитываю на ваши ответы и надеюсь, что вы отпишетесь и поможете мне в ближайшее время.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Поддержка сайта

Сообщение zevc » Сегодня, 17:26

Здравствуйте. Конечно, помогу чем смогу и поэтому – не смогла остаться равнодушной и решила отписаться, чтобы проконсультировать вас. На странице vikiweb.ru удастся найти полный спектр услуг, которые предоставляет веб студия и если нужна поддержка сайта – просто заполните короткую регистрационную форму и отправьте её менеджеру на подтверждение. В остальном, специалист ответит вам и поможет решить любые организационные вопросы, а также сообщит, когда ждать первых результатов проделанной работы. В таких вопросах как написание сайтов, а также их продвижение, без помощи грамотных людей не обойтись.
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