клиника
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клиника
поняла, что лучшая клиника на данным момент, что бы и с хорошими ценами и отличными врачами это https://avaclinic.ru у них не сдирают деньги тоннами а толку нет, у них ты точно понимаешь на что потратил каждый рубль, одна из самых адекватных больниц по всей России.
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