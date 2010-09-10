клиника

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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

клиника

Сообщение Aota » Сегодня, 16:53

поняла, что лучшая клиника на данным момент, что бы и с хорошими ценами и отличными врачами это https://avaclinic.ru у них не сдирают деньги тоннами а толку нет, у них ты точно понимаешь на что потратил каждый рубль, одна из самых адекватных больниц по всей России.
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