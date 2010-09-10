бесплодие
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бесплодие
эта проблема беспокоит многие семьи, самое главное, что это этого невозможно самостоятельно вылечиться и приходится искать врачей и больницы где с этим могут помочь, к счастью есть отличный вариант http://www.avapeter.ru эта клиника на этом специализируется поэтому однозначно стоит попробовать если такая проблема есть, то почему бы не обратиться к специалистам, что бы как можно более быстрее справиться с недугом.
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