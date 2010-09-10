Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

zevc Гость RZN.info Сообщения: 374 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Медали Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 10:41 Добрый день. У меня возникла проблема с поиском сайта с медалями, орденами и знаками. Хочу как можно чаще пополнять свою коллекцию и осталось только изучить условия сотрудничества, а потом оформить заказ онлайн. На странице https://voensovmag.ru/catalog/100-let-v ... ii-i-flotu удалось найти в наличии юбилейные награды, и сразу проконсультироваться решила с сотрудником компании. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами именно этого сайта? Если да, то прошу отписаться и поделиться своими размышлениями на эту тему, она для меня сейчас очень важна, и я надеюсь, что вы подключитесь к беседе. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»