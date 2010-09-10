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zevc Гость RZN.info Сообщения: 374 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Медали Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 11:38 Добрый день. Я никак не могу остановиться на одной торговой площадке в интернете, чтобы сформировать заявку на покупку орденов, медалей и знаков. Хочется найти сайт для сотрудничества на постоянной основе и поэтому, я отправилась сравнивать цены. Вот тут https://bezproblem.ru/catalog/voentorg/ ... _na_pimse/ написано, что можно и нужно обратить пристальное внимание на условия оплаты и доставки, прежде чем что-то заказывать. Скажите, как часто вы сравниваете цены? Интересно почитать ответы и я надеюсь, что отпишетесь и поможете советами. Вернуться к началу

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