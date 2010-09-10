Автозапчасти

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Автозапчасти

Сообщение zevc » Сегодня, 10:46

Здравствуйте. Мне нужна ваша консультация и помощь, где покупать запчасти на Форд Фокус? Интересно почитать ответы и я рассчитываю на советы со стороны, потому что для меня вопрос является актуальным на сегодняшний день.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Автозапчасти

Сообщение klonik » Сегодня, 13:42

Привет, всем. Я сравниваю условия сотрудничества и цены, а потом только выбор останавливаю на каком-то одном онлайн магазине для сотрудничества и поэтому – решила отписаться и скинуть ссылку на сайт. Запчасти FORD FOCUS Форд Фокус нашла вот тут https://massive.ua/catalog/ford-focus/ и оказалось, что можно сначала сориентироваться по ценам, а потом только оставить заявку на покупку и она будет рассмотрена менеджером. Если вы никак не можете сделать выбор, то лучше полагаться в таких вопросах на представителя компании. Ссылку на сайт я решила кинуть себе в закладки браузера, потому что она точно ещё пригодится.
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