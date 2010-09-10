Тренажёры для дома

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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staspavlov777
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Тренажёры для дома

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 14:07

Всем привет. Думали порадовать ребенка на день рождения, он уже давно увлекается тем, что ходит в тренажёрный зал, так вот на данном сайте нашли https://sportstart.com.ua/ спортивные тренажеры по доступным ценам в Украине. Могу рекомендовать обратить внимание.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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