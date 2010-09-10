Сообщение klonik » 20 минут назад

Хочется каждый вечер с любимой девушкой сделать незабываемым и поэтому, я решил написать вам и поинтересоваться. Куда стоит заглянуть, чтобы ознакомиться с идеями, как провести вечер наедине? Чем можно заняться?