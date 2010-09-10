Уход за волосами
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Уход за волосами
Здравствуйте. Я никогда не уделяла внимания волосам, постоянно, то выравнивала их в университет, то накручивала на бигуди и плойку. А теперь они стали ломкими, безжизненными и очень тонкими. Прошу отписаться и помочь советами, какие маски можно сделать в домашних условиях?
Re: Уход за волосами
Добрый день. Мне пришлось просмотреть в интернете больше десятка сайтов, а потом только решила остановиться на одной информационной площадке и вам советую посетить её как можно скорее. На странице https://samka.co/diy/luchshie-maski-dly ... -re-eptov/ лучшие рецепты масок для волос, которые вернут локонам прежний блеск и помогут наконец-то увеличить объём. Важно заботиться о шевелюре не только в моменты, когда она уже перестала радовать глаз, а регулярно – делать маски, покупать ухаживающую серию средств, расчёсывать и укладку делать после каждого мытья головы. Я ссылку себе кинула в закладки и теперь каждый раз, когда нужно пополнить багаж знаний, прогуливаюсь по страницам сайта.
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