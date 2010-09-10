Сообщение klonik » Сегодня, 10:09

Здравствуйте. Я никогда не уделяла внимания волосам, постоянно, то выравнивала их в университет, то накручивала на бигуди и плойку. А теперь они стали ломкими, безжизненными и очень тонкими. Прошу отписаться и помочь советами, какие маски можно сделать в домашних условиях?