Сообщение zevc » Сегодня, 09:40

Всем привет. Расскажите, как часто вы пользуетесь услугами виртуальных торговых площадок, чтобы заказывать в интернете автоматические выключатели? Буду благодарна за ответы, если отпишетесь и скинете ссылки на сайты. Поможете?