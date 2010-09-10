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zevc Гость RZN.info Сообщения: 379 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Покупка одежды Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 10:05 Здравствуйте. Можете поделиться ссылками на сайты, куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы заказать джинсы стандартных размеров по оптовым ценам? Буду благодарна, если отпишетесь и поделитесь ссылками на сайты. Вернуться к началу

klonik Гость RZN.info Сообщения: 381 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Покупка одежды Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 12:15 Понимаю вас, я сама сравнивала условия оплаты и доставки, а потом спустя время выбор остановила на одной организации для сотрудничества. И вам советую обращать пристальное внимание на ценовую политику. Можете джинсы оптом Украина дешево здесь https://dress-island.com.ua/dzhinsi-opt/ заказать, стандартные и батальные размеры представлены. Ассортимент регулярно пополняется новыми, интересными моделями, и поэтому, захотелось отписаться, чтобы скинуть вам ссылку на сайт. Не нужно стесняться консультироваться с менеджером, сотрудник обязательно придёт на помощь и буквально разложит вам по полочкам все ответы на вопросы. Вернуться к началу

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