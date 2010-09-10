Детекторы валют
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Детекторы валют
Приветствую! Интересуют детекторы валют. Что можете посоветовать?
Re: Детекторы валют
karina_bogdanova писал(а):Приветствую! Интересуют детекторы валют. Что можете посоветовать?
Здравствуйте. Исходя из собственного опыта, я бы вам посоветовала воспользоваться услугами компании Eco Treding, предлагают купить детекторы валют в оптимальном соотношении цены и качества, детальнее. Заказывала у них детектор валют PRO 1500 IRPM LCD, осталась довольна, спасибо менеджерам за оказанную помощь в выборе.
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