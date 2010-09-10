Детекторы валют

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Детекторы валют

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 01:54

Приветствую! Интересуют детекторы валют. Что можете посоветовать?
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Детекторы валют

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 02:08

karina_bogdanova писал(а):Приветствую! Интересуют детекторы валют. Что можете посоветовать?


Здравствуйте. Исходя из собственного опыта, я бы вам посоветовала воспользоваться услугами компании Eco Treding, предлагают купить детекторы валют в оптимальном соотношении цены и качества, детальнее. Заказывала у них детектор валют PRO 1500 IRPM LCD, осталась довольна, спасибо менеджерам за оказанную помощь в выборе.
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