Банкротство физических лиц в Рязани
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Банкротство физических лиц в Рязани
Проходил ли кто-то процедуру банкротства физических лиц в Рязани? Сколько это стоит? Все ли могут проходить процедуру банкротства? Или есть какие-то требования к процедуре банкротства? Все ли долги можно списать после окончания процедуры банкротства? Или спишутся у меня прямо все долги?
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Смотрите, при процедуре банкротства не списываются долги по алиментам, также не списываются долги по судебным решениям в пользу третьих лиц, причем не списываются также еще и субсидиарка и долги по зарплате если вы банкротитесь как ИП. По поводу требований к должнику есть вот здесь они https://bankrotconsult.ru/usloviya-bank ... skih-lits/
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