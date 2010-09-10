Сообщение Hiper » Сегодня, 07:21

Проходил ли кто-то процедуру банкротства физических лиц в Рязани? Сколько это стоит? Все ли могут проходить процедуру банкротства? Или есть какие-то требования к процедуре банкротства? Все ли долги можно списать после окончания процедуры банкротства? Или спишутся у меня прямо все долги?