Банкротство физических лиц в Рязани
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Банкротство физических лиц в Рязани
Проходил ли кто-то процедуру банкротства физических лиц в Рязани? Сколько это стоит? Все ли могут проходить процедуру банкротства? Или есть какие-то требования к процедуре банкротства? Все ли долги можно списать после окончания процедуры банкротства? Или спишутся у меня прямо все долги?
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Смотрите, при процедуре банкротства не списываются долги по алиментам, также не списываются долги по судебным решениям в пользу третьих лиц, причем не списываются также еще и субсидиарка и долги по зарплате если вы банкротитесь как ИП. По поводу требований к должнику есть вот здесь они https://bankrotconsult.ru/usloviya-bank ... skih-lits/
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
То есть вы через судебную процедуру банкротства проходили? Или через банкротство через МФЦ? И сколько по деньгам вы заплатили за процедуру банкротства? И какую сумму долга у вас списали? Насколько я понимаю, там судебное банкротство возможно при какой-то минимальной сумме задолженности, какая сумма минимальная для судебного банкротства?
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Да, мы не проходиле по сумме долга для банкротства через МФЦ, у нас Банкрот Консалт списали сумму более 700 тысяч рублей, а банкротство через МФЦ возможно только в случае суммы долга до 500 тысяч. Стоимость судебного банкротства у них от 180 тысяч рублей будет стоить. Да, судебное банкротство возможно при сумме долга от 300 тысяч рублей.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
И что же получается? Если пойдешь на процедуру банкротства, то точно спишут долг? Или там компания не дает 100% гарантии того, что все долги спишутся? Просто там же все равно суд будет решать. Арбитражный управляющий у вас тоже с этой компании был? Они же вам все полностью под ключ делали?
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