Сообщение Hiper » 12 июл 2021, 14:02

И что же получается? Если пойдешь на процедуру банкротства, то точно спишут долг? Или там компания не дает 100% гарантии того, что все долги спишутся? Просто там же все равно суд будет решать. Арбитражный управляющий у вас тоже с этой компании был? Они же вам все полностью под ключ делали?