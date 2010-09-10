Банкротство физических лиц в Рязани
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Банкротство физических лиц в Рязани
Проходил ли кто-то процедуру банкротства физических лиц в Рязани? Сколько это стоит? Все ли могут проходить процедуру банкротства? Или есть какие-то требования к процедуре банкротства? Все ли долги можно списать после окончания процедуры банкротства? Или спишутся у меня прямо все долги?
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Смотрите, при процедуре банкротства не списываются долги по алиментам, также не списываются долги по судебным решениям в пользу третьих лиц, причем не списываются также еще и субсидиарка и долги по зарплате если вы банкротитесь как ИП. По поводу требований к должнику есть вот здесь они https://bankrotconsult.ru/usloviya-bank ... skih-lits/
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
То есть вы через судебную процедуру банкротства проходили? Или через банкротство через МФЦ? И сколько по деньгам вы заплатили за процедуру банкротства? И какую сумму долга у вас списали? Насколько я понимаю, там судебное банкротство возможно при какой-то минимальной сумме задолженности, какая сумма минимальная для судебного банкротства?
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Да, мы не проходиле по сумме долга для банкротства через МФЦ, у нас Банкрот Консалт списали сумму более 700 тысяч рублей, а банкротство через МФЦ возможно только в случае суммы долга до 500 тысяч. Стоимость судебного банкротства у них от 180 тысяч рублей будет стоить. Да, судебное банкротство возможно при сумме долга от 300 тысяч рублей.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
И что же получается? Если пойдешь на процедуру банкротства, то точно спишут долг? Или там компания не дает 100% гарантии того, что все долги спишутся? Просто там же все равно суд будет решать. Арбитражный управляющий у вас тоже с этой компании был? Они же вам все полностью под ключ делали?
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Смотрите, решение о признании вас банкротом будет принимать суд, но перед началом процедуры банкротства компания вас полностью проверит, поэтому, если будет такая вероятность, что в процедуре банкротства вам откажут, то вам об этом сразу скажут, чтобы не тратить зря ваших денег. С вас возьмут только за подготовку.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Да, спасибо за рекомендацию, мы уже обратились к ним, сейчас финансовый управляющий проверяет счета и сделки, также взяли у них процедуру банкротства под ключ, т.к. основная задача была - списать все долги. Я подумал, что лучше уж доверить это дело профессионалам.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Да, там можно у них бесплатную консультацию получить. Тот есть за первую консультацию денег с вас не возьмут и там же можно будет почитать множество статей по банкротству, и там же есть вся документация в том числе и инструкции по ее заполнению.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Именно поэтому мы через Банкрот Консалт проходили процедуру банкротства под ключ, как раз потому, что там они все делали полностью. Плюс, если вы не проживаете по месту регистрации, то они дадут представителя, который будет за вас посещать судебные заседания.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Интересно
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Но лучше об этом читать на форумах, а самим в процедуру банкротства не попадать. Проходили через нее приятного мало, были ограничения про которые я выше уже писал, но в итоге остатки долга нам списали. Чего мы после процедуры банкротства и добивались, сумма долга была приличная, поэтому выход был один - банкротство.
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