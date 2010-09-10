Сообщение Hiper » 13 дек 2021, 09:45

Так перед этим вам еще на первом судебном заседании, когда дело о банкротстве будет рассматриваться по существу, нужно будет доказать суду то, что ваш уровень дохода действительно был тем, который вы указывали в заявке на кредит, а также то, что на момент начала процедуры банкротства ваш уровень дохода действительно упал.