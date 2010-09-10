Сообщение Oliver » 21 фев 2024, 10:44

Ну вариантов помимо банкротства через МФЦ два: судебная реструктуризация задолженности и реализация имущества. А тут уже зависит от того: ставите ли вы перед собой цель сохранить имущество. Если да, то идите на рестру, если нет, то нужно идти на реализацию имущества через ходатайство в суд. Но тут от судьи зависит, может и рестру поставить.