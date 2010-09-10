Банкротство физических лиц в Рязани
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Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Ну вариантов помимо банкротства через МФЦ два: судебная реструктуризация задолженности и реализация имущества. А тут уже зависит от того: ставите ли вы перед собой цель сохранить имущество. Если да, то идите на рестру, если нет, то нужно идти на реализацию имущества через ходатайство в суд. Но тут от судьи зависит, может и рестру поставить.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
По сути, всегда можно посмотреть информацию, например у них на сайте https://bankrotconsult.ru/?outlink=domen Там она постоянно актуализируется, тьо есть нет проблем с тем, чтобы даже еще до первой консультации быть в курсе хотя бы требований.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Можно будет посмотреть варианты, в том числе и варианты по оплате процедуры банкротства. Соответственно можно будет все посмотреть либо оплату единоразовую, так и платить ежемесячно.Большинство берут ежемесячно, т.к. так банкроту проще платить.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Смотрите, есть разные варианты по процедурам банкротства, если есть имущество к реализации, то процедура может затянуться, к тому же реструктуризация сейчас возможна и на пять лет, вот и рассчитывайте сколько вам придется банкротиться.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Можно посмотреть все, к тому же можно посмотреть все, соответственно можно взять все м эти работы, то есть можно будет все приобрести, брали мы все полностью. То есть они нам делали процедуру банкротства под ключ. То есть вели они все от и до!
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Можно всегда предварительно изучить условия процедуры банкротства, а также требования к банкроту. Там ничего сложного, но просто нужно понимать, что просто так вам долги никто не спишет, за исключением случаев банкротства через МФЦ
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