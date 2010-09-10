Банкротство физических лиц в Рязани

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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

Сообщение Oliver » 21 фев 2024, 10:44

Ну вариантов помимо банкротства через МФЦ два: судебная реструктуризация задолженности и реализация имущества. А тут уже зависит от того: ставите ли вы перед собой цель сохранить имущество. Если да, то идите на рестру, если нет, то нужно идти на реализацию имущества через ходатайство в суд. Но тут от судьи зависит, может и рестру поставить.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

Сообщение Hiper » 10 апр 2024, 09:00

По сути, всегда можно посмотреть информацию, например у них на сайте https://bankrotconsult.ru/?outlink=domen Там она постоянно актуализируется, тьо есть нет проблем с тем, чтобы даже еще до первой консультации быть в курсе хотя бы требований.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

Сообщение Oliver » 25 май 2024, 09:15

Можно будет посмотреть варианты, в том числе и варианты по оплате процедуры банкротства. Соответственно можно будет все посмотреть либо оплату единоразовую, так и платить ежемесячно.Большинство берут ежемесячно, т.к. так банкроту проще платить.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

Сообщение Hiper » 30 июн 2024, 16:28

Смотрите, есть разные варианты по процедурам банкротства, если есть имущество к реализации, то процедура может затянуться, к тому же реструктуризация сейчас возможна и на пять лет, вот и рассчитывайте сколько вам придется банкротиться.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

Сообщение Oliver » 19 июл 2024, 13:40

Можно посмотреть все, к тому же можно посмотреть все, соответственно можно взять все м эти работы, то есть можно будет все приобрести, брали мы все полностью. То есть они нам делали процедуру банкротства под ключ. То есть вели они все от и до!
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

Сообщение Hiper » 31 авг 2024, 19:27

Можно всегда предварительно изучить условия процедуры банкротства, а также требования к банкроту. Там ничего сложного, но просто нужно понимать, что просто так вам долги никто не спишет, за исключением случаев банкротства через МФЦ
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

Сообщение Oliver » 01 окт 2024, 10:27

Там всё можно изучить и получить необходимую информацию. Первая консультация как раз для этого и проводится — чтобы обсудить детали и сообщить вам всю нужную информацию. Причем там можно все посмотреть, они процедурами банкротства занимаются давно, то есть разбираются в этом.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

Сообщение Hiper » 9 минут назад

Ну да, инфа на сайте как бы вся предоставляется, она актуальна, плюс там можно будет получить бесплатную консультацию, за это денег не берут, зато всю вашу процедуру банкротства разберут полностью. И будет уже плонятно, чего там ждать.
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