Сообщение Oliver » 06 янв 2025, 13:14

Можно все посмотреть, тем более, что там у них есть варианты в том числе и по оплате, так что там, если вы соберетесь идти в Банкрот консалт, то можно будет ежемесячно платить, тогда не так много для кармана получается. Собственно того пособия, что выплачивается на время банкротства хватает.