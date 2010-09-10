Банкротство физических лиц в Рязани

Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

21 фев 2024, 10:44

Ну вариантов помимо банкротства через МФЦ два: судебная реструктуризация задолженности и реализация имущества. А тут уже зависит от того: ставите ли вы перед собой цель сохранить имущество. Если да, то идите на рестру, если нет, то нужно идти на реализацию имущества через ходатайство в суд. Но тут от судьи зависит, может и рестру поставить.
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

10 апр 2024, 09:00

По сути, всегда можно посмотреть информацию, например у них на сайте https://bankrotconsult.ru/?outlink=domen Там она постоянно актуализируется, тьо есть нет проблем с тем, чтобы даже еще до первой консультации быть в курсе хотя бы требований.
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

25 май 2024, 09:15

Можно будет посмотреть варианты, в том числе и варианты по оплате процедуры банкротства. Соответственно можно будет все посмотреть либо оплату единоразовую, так и платить ежемесячно.Большинство берут ежемесячно, т.к. так банкроту проще платить.
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

30 июн 2024, 16:28

Смотрите, есть разные варианты по процедурам банкротства, если есть имущество к реализации, то процедура может затянуться, к тому же реструктуризация сейчас возможна и на пять лет, вот и рассчитывайте сколько вам придется банкротиться.
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

19 июл 2024, 13:40

Можно посмотреть все, к тому же можно посмотреть все, соответственно можно взять все м эти работы, то есть можно будет все приобрести, брали мы все полностью. То есть они нам делали процедуру банкротства под ключ. То есть вели они все от и до!
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

31 авг 2024, 19:27

Можно всегда предварительно изучить условия процедуры банкротства, а также требования к банкроту. Там ничего сложного, но просто нужно понимать, что просто так вам долги никто не спишет, за исключением случаев банкротства через МФЦ
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

01 окт 2024, 10:27

Там всё можно изучить и получить необходимую информацию. Первая консультация как раз для этого и проводится — чтобы обсудить детали и сообщить вам всю нужную информацию. Причем там можно все посмотреть, они процедурами банкротства занимаются давно, то есть разбираются в этом.
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

04 ноя 2024, 10:14

Ну да, инфа на сайте как бы вся предоставляется, она актуальна, плюс там можно будет получить бесплатную консультацию, за это денег не берут, зато всю вашу процедуру банкротства разберут полностью. И будет уже плонятно, чего там ждать.
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

06 янв 2025, 13:14

Можно все посмотреть, тем более, что там у них есть варианты в том числе и по оплате, так что там, если вы соберетесь идти в Банкрот консалт, то можно будет ежемесячно платить, тогда не так много для кармана получается. Собственно того пособия, что выплачивается на время банкротства хватает.
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

05 фев 2025, 11:56

Существует несколько способов оплаты процедуры банкротства. Компании часто предлагают ежемесячные платежи, но есть и вариант с поэтапной оплатой за услуги. Если у вас мало кредиторов и имущества, процесс, скорее всего, пройдет быстро. Наиболее сложными в процедуре считаются автомобиль и недвижимость.
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

21 фев 2025, 18:24

В Банкрот Консалт действительно предлагают услугу «под ключ» — они не только готовят документы для банкротства, но и сопровождают весь процесс до его завершения. То есть, не бросают клиента на полпути. Кроме того, есть возможность рассрочки, что делает оплату более удобной.
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

13 апр 2025, 12:43

Можно всё внимательно изучить, тем более что процедура достаточно стандартизирована. Если специалисты, которые ведут ваше банкротство, действительно опытные, то серьёзных задержек не должно быть.
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

28 апр 2025, 14:11

Оплата частями вполне возможна — в 'Банкрот Консалт' это практикуется. За счёт этого нагрузка на бюджет становится меньше, что особенно важно, ведь в период процедуры банкротства человек часто живёт на пособие.
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

21 май 2025, 09:34

Есть важный момент: по умолчанию судья назначает реструктуризацию долгов. Переход к реализации имущества обычно происходит по ходатайству финансового управляющего или в случае невыполнения условий реструктуризации. Первый вариант предпочтительнее, так как значительно сокращает сроки процедуры банкротства.
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

22 июн 2025, 10:12

Имущество может реализовываться довольно долго. С тем же автомобилем часто возникают сложности — его нужно переоформить на нового владельца, и только после этого он считается реализованным. Да и вообще, там может быть масса дополнительных нюансов.
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

19 июл 2025, 18:45

При оформлении банкротства важно помнить, что до подачи заявления нужно заранее оплатить ряд обязательных взносов. Поэтому ещё на первой консультации стоит уточнить у юристов, как именно будет выстроен график платежей.
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

17 авг 2025, 18:26

С их помощью меня признали банкротом в 23 году. Процедура стартовала в 2023 году и завершилась к концу того же года. Это было судебное банкротство с продажей имущества. В целом задержек не возникло, за исключением одного переноса финального заседания. По расходам получилось примерно так, как мы планировали.
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

23 сен 2025, 17:17

Да, они занимаются процедурами банкротства, поэтому всё было сделано быстро. Всё можно заранее посмотреть: вы оплачиваете услуги и просто ожидаете завершения процедуры банкротства.
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Банкротство физических лиц в Рязани

Сегодня, 09:06

Понятно, что последний телевизор из дома никто забирать не будет, но если есть имущество, подходящее под реализацию, оно попадёт в конкурсную массу. То же самое касается дохода — по закону оставляют прожиточный минимум, а всё, что сверх него, может быть направлено на погашение долгов, хотя и не во всех случаях.
