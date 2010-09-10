Банкротство физических лиц в Рязани
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Ну вариантов помимо банкротства через МФЦ два: судебная реструктуризация задолженности и реализация имущества. А тут уже зависит от того: ставите ли вы перед собой цель сохранить имущество. Если да, то идите на рестру, если нет, то нужно идти на реализацию имущества через ходатайство в суд. Но тут от судьи зависит, может и рестру поставить.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
По сути, всегда можно посмотреть информацию, например у них на сайте https://bankrotconsult.ru/?outlink=domen Там она постоянно актуализируется, тьо есть нет проблем с тем, чтобы даже еще до первой консультации быть в курсе хотя бы требований.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Можно будет посмотреть варианты, в том числе и варианты по оплате процедуры банкротства. Соответственно можно будет все посмотреть либо оплату единоразовую, так и платить ежемесячно.Большинство берут ежемесячно, т.к. так банкроту проще платить.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Смотрите, есть разные варианты по процедурам банкротства, если есть имущество к реализации, то процедура может затянуться, к тому же реструктуризация сейчас возможна и на пять лет, вот и рассчитывайте сколько вам придется банкротиться.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Можно посмотреть все, к тому же можно посмотреть все, соответственно можно взять все м эти работы, то есть можно будет все приобрести, брали мы все полностью. То есть они нам делали процедуру банкротства под ключ. То есть вели они все от и до!
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Можно всегда предварительно изучить условия процедуры банкротства, а также требования к банкроту. Там ничего сложного, но просто нужно понимать, что просто так вам долги никто не спишет, за исключением случаев банкротства через МФЦ
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Там всё можно изучить и получить необходимую информацию. Первая консультация как раз для этого и проводится — чтобы обсудить детали и сообщить вам всю нужную информацию. Причем там можно все посмотреть, они процедурами банкротства занимаются давно, то есть разбираются в этом.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Ну да, инфа на сайте как бы вся предоставляется, она актуальна, плюс там можно будет получить бесплатную консультацию, за это денег не берут, зато всю вашу процедуру банкротства разберут полностью. И будет уже плонятно, чего там ждать.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Можно все посмотреть, тем более, что там у них есть варианты в том числе и по оплате, так что там, если вы соберетесь идти в Банкрот консалт, то можно будет ежемесячно платить, тогда не так много для кармана получается. Собственно того пособия, что выплачивается на время банкротства хватает.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Существует несколько способов оплаты процедуры банкротства. Компании часто предлагают ежемесячные платежи, но есть и вариант с поэтапной оплатой за услуги. Если у вас мало кредиторов и имущества, процесс, скорее всего, пройдет быстро. Наиболее сложными в процедуре считаются автомобиль и недвижимость.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
В Банкрот Консалт действительно предлагают услугу «под ключ» — они не только готовят документы для банкротства, но и сопровождают весь процесс до его завершения. То есть, не бросают клиента на полпути. Кроме того, есть возможность рассрочки, что делает оплату более удобной.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Можно всё внимательно изучить, тем более что процедура достаточно стандартизирована. Если специалисты, которые ведут ваше банкротство, действительно опытные, то серьёзных задержек не должно быть.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Оплата частями вполне возможна — в 'Банкрот Консалт' это практикуется. За счёт этого нагрузка на бюджет становится меньше, что особенно важно, ведь в период процедуры банкротства человек часто живёт на пособие.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Есть важный момент: по умолчанию судья назначает реструктуризацию долгов. Переход к реализации имущества обычно происходит по ходатайству финансового управляющего или в случае невыполнения условий реструктуризации. Первый вариант предпочтительнее, так как значительно сокращает сроки процедуры банкротства.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Имущество может реализовываться довольно долго. С тем же автомобилем часто возникают сложности — его нужно переоформить на нового владельца, и только после этого он считается реализованным. Да и вообще, там может быть масса дополнительных нюансов.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
При оформлении банкротства важно помнить, что до подачи заявления нужно заранее оплатить ряд обязательных взносов. Поэтому ещё на первой консультации стоит уточнить у юристов, как именно будет выстроен график платежей.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
С их помощью меня признали банкротом в 23 году. Процедура стартовала в 2023 году и завершилась к концу того же года. Это было судебное банкротство с продажей имущества. В целом задержек не возникло, за исключением одного переноса финального заседания. По расходам получилось примерно так, как мы планировали.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Да, они занимаются процедурами банкротства, поэтому всё было сделано быстро. Всё можно заранее посмотреть: вы оплачиваете услуги и просто ожидаете завершения процедуры банкротства.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
Понятно, что последний телевизор из дома никто забирать не будет, но если есть имущество, подходящее под реализацию, оно попадёт в конкурсную массу. То же самое касается дохода — по закону оставляют прожиточный минимум, а всё, что сверх него, может быть направлено на погашение долгов, хотя и не во всех случаях.
Re: Банкротство физических лиц в Рязани
МФО могут беспокоить и после подачи заявления о банкротстве, но обычно прекращают, как только получают номер дела. У нас даже самые навязчивые прекращали звонки после этого. В любом случае направляйте их к финансовому управляющему — он ведёт все подобные вопросы.
