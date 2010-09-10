Сообщение Oliver » Сегодня, 10:53

В процессе была стадия реализации имущества, и основным активом оказался автомобиль — его рыночная стоимость была около 600 тысяч, а продали за 500. Юристы сразу предупредили, что скрыть имущество не получится. Затем пришлось подождать пару месяцев, пока новый владелец оформит машину на себя, из-за чего процедуру немного затянули. Обходные варианты, конечно, бывают, но срабатывают они далеко не во всех случаях.