Как улыбнуть девченку

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Как улыбнуть девченку

Сообщение klonik » Сегодня, 11:19

Здравствуйте. Мне срочно нужна ваша консультация и помощь, что написать девушке в интернете, чтобы она влюбилась? Нужна инструкция по соблазнению и надеюсь, что вы отпишетесь и поможете советами.
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