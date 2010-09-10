Сообщение klonik » Сегодня, 11:19

Здравствуйте. Мне срочно нужна ваша консультация и помощь, что написать девушке в интернете, чтобы она влюбилась? Нужна инструкция по соблазнению и надеюсь, что вы отпишетесь и поможете советами.