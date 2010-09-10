Торт на заказ

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 381
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Торт на заказ

Сообщение zevc » 13 минут назад

Приветик. Парню исполняется 30 лет, и он очень любит Дэдпула, я хочу заказать ему торт с изображением этого персонажа комиксов. Можете отписаться и проконсультировать меня, какую кондитерскую мастерскую выбрать в Москве?
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