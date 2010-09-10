Торт на заказ

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 381
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Торт на заказ

Сообщение zevc » Сегодня, 10:01

Приветик. Парню исполняется 30 лет, и он очень любит Дэдпула, я хочу заказать ему торт с изображением этого персонажа комиксов. Можете отписаться и проконсультировать меня, какую кондитерскую мастерскую выбрать в Москве?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 384
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Торт на заказ

Сообщение klonik » Сегодня, 10:34

Могу, потому что я сама просматривала не так давно сайты в интернете, а потом решила воспользоваться услугами и помощью одной кондитерской мастерской. Невозможно оторвать взгляд от фотографий готовых тортиков, тут https://i-tort.ru вам удастся прямо сейчас изучить каталог, а потом останется сориентироваться по ценам, выбрать дизайн, указать, на сколько кг должен быть торт и, конечно же, определиться с начинкой. Хорошо, что можно такие вопросы решать в онлайн формате или по телефону с менеджером. А там уже останется согласовать день и время доставки, курьер заранее прозванивает и уточняет, не изменилось ли ничего.
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