Как написать научную статью

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 384
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Как написать научную статью

Сообщение klonik » Сегодня, 11:35

Приветик. Мне нужно написать научную статью, но я не знаю, с чего именно следует начать? Решила, что проще написать вам и поинтересоваться, что думаете касательно этого вопроса? Заранее, спасибо, за ответы и советы со стороны.
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