Как написать научную статью
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Как написать научную статью
Приветик. Мне нужно написать научную статью, но я не знаю, с чего именно следует начать? Решила, что проще написать вам и поинтересоваться, что думаете касательно этого вопроса? Заранее, спасибо, за ответы и советы со стороны.
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