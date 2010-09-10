Сообщение klonik » Сегодня, 11:35

Приветик. Мне нужно написать научную статью, но я не знаю, с чего именно следует начать? Решила, что проще написать вам и поинтересоваться, что думаете касательно этого вопроса? Заранее, спасибо, за ответы и советы со стороны.