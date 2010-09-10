Как написать научную статью
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Как написать научную статью
Приветик. Мне нужно написать научную статью, но я не знаю, с чего именно следует начать? Решила, что проще написать вам и поинтересоваться, что думаете касательно этого вопроса? Заранее, спасибо, за ответы и советы со стороны.
Re: Как написать научную статью
Добрый день. Я открыла для себя сайт, на страницах которого в деталях и подробностях написано, как написать научную статью и что для этого необходимо. Решила отписаться и скинуть для удобства вам ссылку https://ftimes.ru/364044-kak-napisat-na ... entov.html на сайт, или как её можно её назвать – инструкцию. Поэтому, если вы не можете принять решение о том, стоит ли писать научную статью или лучше её купить, то ответ очевиден. Проще купить, никаких тебе переживаний и нервов, что не укладываешься в сроки. Оставляешь заявку для исполнителя со всей подробно расписанной информацией, и останется только подождать, пока письменную статью отправят на почту.
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