Дизайнерская мебель

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Дизайнерская мебель

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:33

Хочу заказать дизайнерскую мебель в квартиру, где посмотреть каталог?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Дизайнерская мебель

Сообщение РусланР » Сегодня, 13:46

А что Вам именно нужна за мебель? Я вот купил диван minotti но в каталоге есть и другая мебель. Вообще в магазине хороший выбор дизайнерской мебели. Цены кстати, адекватные и доступные, так что подобрать что-то уже готовое можно или под заказ. Материалы используют только высокого качества.
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